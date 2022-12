Ultime Notizie Roma del 05-12-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio barca di 3 m carica di migranti affondata domenica sera davanti a Lampedusa la guardia costiera è riuscita a mettere in salvo 32 persone tra cui tre donne risultano prometterci altri quattro dispersi si tratta di uomini due mesi uno di 6 anni coi genitori sono invece stati portati a terra per bankitalia l’introduzione del reddito di cittadinanza è rappresentato una tappa significativa nella moderna venuta del Welfare del nostro paese lo ha fermato il capo del servizio struttura economica della banca d’Italia Fabrizio balassone in audizione alla camera sulla manovra secondo l’INPS ha proseguito senza reddito di cittadinanza Nel 2020 ci sarebbero stati un milione di individui in più l’attuale assetto della misura non manca di aspetti critici ma con la riforma c’è ...