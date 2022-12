Ultime Notizie – Migranti | commissaria Ue | “Maggioranza richiedenti asilo arriva in aereo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Il numero complessivo di arrivi irregolari nell’Ue è di circa 250mila quest’anno. Dico approssimativamente perché per alcuni confini contiamo anche i tentativi, non solo gli arrivi” da parte dei, “ma il numero complessivo di domande dipresentate per la prima volta nell’Ue è 660mila, il che significa che la maggior parte deistannondo lungo altre rotte, principalmente ino spostandosi all’interno dell’Unione Europea”. Lo dice laeuropea agli Affari Interni Ylva Johansson, durante un briefing con la stampa a Bruxelles. “Ed è per questo che è così importante che facciamo progressi sul patto per le migrazioni, in modo da disporre di una legislazione europea adeguata per affrontare questa situazione generale”, ...