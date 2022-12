Tsunami di un metro e mezzo nella località italiana | residenti via dalle case

Leggi su caffeinamagazine

Stromboli si risveglia. Giornata di paura alle isole Eolie, quando domenica 4 dicembre 2022 una densa nube di fumo si è sollevata dal vulcano dell'arcipelago siciliano. L'attività eruttiva del vulcano ha provocato nel pomeriggio un maremoto. È stata 'attività vulcanica a generare il maremoto che ha fatto aumentare il livello di allarme pere personale della Protezione civile. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, intorno alle 15 di domenica 4 dicembre si sono registrate diverse esplosioni. Parte del bordo del cratere è crollato finendo in acqua e sollevando un'onda anomala. L'attività dello Stromboli e il seguente crollo della porzione rocciosa ha provocato unodi circa une ha fatto scattare l'allarme per la popolazione.