Sanremo | nuova esclusione per i Jalisse | “Ci riproveremo”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Esclusi per il 26esimo anno di fila Nulla da fare per i, anche quest’anno, per loro, non ci sarà la chance di esibirsi sul palco dell’Ariston a2023. Nella giornata di ieri, domenica 4 dicembre, Amadeus ha infatti reso noto i nomi dei 22 arasti in gara i due sono stati esclusi. Ida anni riprovano a tornare al teatro Ariston, dove nel 1997 trionfarono con Fiumi di Parole. A seguito dipresero anche parte all’Eurovision di Dublino terminando quarti. Come successo negli ultimi anni il loro brano è stato però scartato. I, duo di coniugi formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, non mollano la presa. Sui social, dopo l’ennesimo rifiuto, il 26esimo, hanno scritto: «26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di...