Recuperare file da una chiavetta USB rotta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le chiavette USB sono ancora molto utili per trasportare dati eda un computer all'altro e da un luogo a un altro, specie se offrono grandi capienze ad un prezzo accessibile; le chiavette sono però piuttosto vulnerabili soprattutto se vengono staccate e attaccate spesso a diversi computer. In caso di problemi laUSB non viene più riconosciuta oppure non visualizza più ial suo interno sembrando vuota o chiedendo una formattazione non prevista, tutti sintomi che è meglio non ignorare se vogliamo salvare i dati sulla. Nella guida che segue vi mostreremo come utilizzando procedure alla portata di tutti e i tool presenti su Windows; se questo non basta vi segnaleremo anche i tool di recupero professionali disponibili gratuitamente e semplici da usare anche per gli utenti alle prime armi con ...