Orecchini con strass | una cascata di cristalli per elevare i propri look delle Feste

Leggi su amica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Durante questo periodo dell’anno, dove il calendario è pieno di eventi, cene di Natale,in ufficio ed altri impegni di fine anno, irichiedono un tocco in più. Quale migliore accessorio perilo outfit di uno con una brillantezza e luminosità impareggiabile? Il momento giusto per approcciare la tendenza deglipendenti divisti sulle passerelle di New York, Parigi e Milano, è questo. Dopo aver adornato i lobi di ogni esperto di moda, le vacanze natalizie sono il periodo giusto per acquistarne un paio. Da indossare di giorno come di sera.pendenti di: le passerelle parlano chiaro Per chi ha già vissuto le mode degli anni ’90 e 2000, glipendenti ...