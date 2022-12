Luca Traini in carcere partecipa a una sfida di poesia e arriva terzo

Agenzia ANSA

Luca Traini, il 32enne di Tolentino (Macerata), condannato in via definiva a 12 anni di carcere per strage, con l'aggravante dell'odio razziale per il raid di Macerata, è risultato terzo ad un poetry slam, una disfida in versi tra poeti e detenuti, che ha chiuso il laboratorio "Ora d'aria" organizzato dall'associazione Nie Wiem, in collaborazione con il carcere. Potrebbe partecipare alle finali regionali della Lega italiana poetry slam.