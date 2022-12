Inter | già pronto il sostituto di Dumfries

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il nome di Denzelrimane sempre uno dei più discussi per quanto riguarda il mercato in uscita dei neroazzurri. Mentre l’olandese continua con la sua nazionale ad avanzare i mondiali (in cui agli ottavi ha messo a referto due assist e un goal), l’ex Psv potrebbe lasciare Milano per le solite questioni di “bilancio”. L'articolo

La Gazzetta dello Sport

Dal canto suo l'avrebbeindividuato il sostituto in Juan Cuadrado, colombiano in scadenza di contratto con la Juventus. In alternativa Marotta starebbe pensando ad Angelo Preciado, esterno ...TEMPISTICA - L'vorrebbe anticipare tutti e portarlo a Milanoa gennaio, ma servirebbe acquistarlo e per procedere dovrebbero arrivare liquidità dal mercato in uscita , cosa non scontata. ... Un mese alla A: il Milan guida la rincorsa al Napoli, Chiesa e Lukaku scalpitano già