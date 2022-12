Incendio alla Isocell | 7 squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Pognano. Unè divampatodi Pognano, nel pomeriggio di lunedì. A bruciare parte del tetto di un capannone della ditta di via Strada Francesca. Una colonna di fumo si è alzata nel cielo, visibile a più di un chilometro di distanza. Subito è stato lanciato l’rme e sul posto sono arrivate settedeidel, insieme a due ambulanze e ai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Pare che l’sia stato causato da un cortocircuito, ma le indagini sono ancora in corso.

