“Gli diranno che deve uscire” GF Vip 7 | un altro concorrente costretto a salutare la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) GF Vip 7, momenti di grande attesa in vista della puntata di stasera, una puntata in cui si consumerà una nuova eliminazione e tanti nodi verranno al pettine. Sui social a tenere banco è ancora il caso di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli con il pubblico schierato con la venezuelana. Non mancano, tuttavia, le voci in difesa dell’ex di Belen Rodriguez: “Ma nessuno si chiede come mai non gira il video su Mediaset di Oriana che prende a calci e schiaffi Antonino perchè lui si è alzato quando Oriana si è messa nel letto con lui ieri sera ? Strano no?”. “Lei ha già proposto ad Antonino di continuare a fare sesso e lui non vuole perchè non vuole strumentalizzazioni o fate in modo che lei si accollo a lui più di ora. Questo non lo dicono ??? Così la cosetta passa da vittima e poi arriva un’altra cosetta che si erge a difensore…. di una tipa aggressiva che vuole solo ottenere quello che ...