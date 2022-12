Festa dell’Immacolata a Santa Chiara con il Real Circolo Francesco II di Borbone

Ferrara Terra e Acqua

... acrobati, equilibristi e fuocolieri, 'Bimbi in' alla Villa ... in due weekend (quello dall'8 all'11 e quello'Epifania) ... dal giornoe fino all'8 gennaio, infatti, sarà ...Segnali più che positivi dal settore alberghiero italiano e bresciano in vista della. A livello nazionale saranno oltre 12 milioni gli italiani che sfrutteranno il ponte per mettersi in viaggio e il 94% resterà in Italia, per la maggior parte nella propria ... Una Festa dell'immacolata all'insegna delle luci e delle tradizioni — Ferrara Terra e Acqua