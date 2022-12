Diffidati Giappone-Croazia | croati a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Idi, iindidei Mondiali di Qatar 2022. Secondo posto per il rotto della cuffia, conquistato perché graziati dal Belgio che ha sprecato tantissimo, ecco però che lo scontro agli ottavi non è eccessivamente arduo contro i nipponici. Se si vuole andare ai, comunque, occhio anche a quali calciatori sono nell’elenco dei: non potranno subire un cartellino giallo, pena la, Lovren e Modric, le due pedine più esperte per Dalic. SportFace.