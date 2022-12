Covid | le notizie di oggi Cei | In chiesa tornano acquasantiere e segno pace

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tra le raccomandazioni, si richiede che "non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2", e che "si valuti, in ragione delle specifiche circostanze e delle condizioni dei luoghi, l'opportunità di raccomandare l'uso della mascherina". Secondo il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il 90% della popolazione mondiale presenta una forma di immunità contro il virus "per effetto di un contagio contratto o della vaccinazione"

Sky Tg24

Il censore di turno potrà anche riporre le forbici nel cassetto ma le, veraci o false che ...video utilizzati come riempitivo per celare le immagini dei tifosi senza mascherina anti -...Per le restrizioni anti, nelle acquasantiere non vi è l'acqua benedetta. Nonostante quanto accaduto, il parroco, come ha da tempo stabilito, continuerà a tenere aperte le porte della chiesa, ... Covid, le notizie di oggi. Iss: per 60-79enni non vaccinati tasso mortalità triplo TRENTO- La Carpegna Prosciutto gioca una buona partita ma alla fine a deciderla è un episodio. Sul 76 a 75 per i padroni di casa ma palla in mano alla Vuelle l’arbitro ...Pubblichiamo il testo della Lettera inviata dalla Presidenza della CEI ai Vescovi contenente alcuni consigli e suggerimenti relativi alle misure di prevenzione della pandemia. La normativa di prevenzi ...