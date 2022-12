Cocaina e hashish nell’armadio | revocati i domiciliari a Fallarino

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutogli arrestie sostituiti con la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Benevento. Questa la decisione del Tribunale di Benevento nei confronti di Angelo, 54enne di Benevento, finito agli arrestiaccusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era finito nei guai in seguito a una perquisizione in casa, in zona Capodimonte, dei carabinieri del Comando provinciale sannita, dove erano stati rinvenuti 64 grammi die un pezzo didel peso di 3 grammi, droga occultata sull’armadio della camera da letto. Questa mattina il giudice,nel termine dell’udienza di convalida, accogliendo le richieste dell’avvocato Gerardo Giorgione, ha revocato gli arresti ...

