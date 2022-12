Alberoro Arezzo | stop ai funerali della bimba nata dalla mamma in coma dopo un infarto | la rabbia del padre

commenta Ad) le autorità hanno bloccato i funerali della bimba nata dalla mamma in coma per un infarto avvenuto il 23 luglio 2020: la piccola Caterina era morta i primi di dicembre . Continua ...Nata all'ottavo mese di gravidanza Caterina era didi Monte San Savino , un comune della provincia di, in Toscana. Sua mamma era un'operaia e, dopo aver avuto l'infarto durante la ...Ad Alberoro (Arezzo) le autorità hanno bloccato i funerali della bimba nata dalla mamma in coma per un infarto avvenuto il 23 luglio 2020: la piccola Caterina era morta i primi di dicembre. Continua c ...Gli ultimi anni della famiglia Succi segnati dal parto: l’arresto cardiaco per Cristina, il coma, i problemi neurologici di mamma e figlia, il dolore di Gabriele ...