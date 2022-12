ilGiornale.it

Carlo Calenda si è sfogato sulla sua pagina Facebook per essere statodalla moglie afesta quando su Roma c'era un nubifragio. Alla fine è arrivato alla serata fradicio e con la coroncina d'oro zuppa di acqua. Sì, perché il tema della festa erano l'oro e ...Guardarepartita di Rabiot è un'esperienza estrema, per certi versi persino divertente, un ... fin troppo connesso con gli aspetti emotivi della gara per non esserne, alternativamente,o ... "Trascinato a una festa sotto un nubifragio". Lo sfogo di Calenda su Facebook La notte di Messi, un'altra in questi Mondiali di Qatar 2022, manda l'Argentina ai quarti di finale dove affronterà l'Olanda. La partita numero 1000 i n carriera contro l'Australia è una notte special ...Il fuoriclasse apre le marcature nel primo tempo, Alvarez raddoppia nella ripresa. I socceroos rientrano in gara con una autorete di Enzo Fernandez su tiro di ...