Terzo Valico | tutti i numeri di una grande opera

(Di domenica 4 dicembre 2022) Con ilGenova - Milano potranno partire il 43% in più di treni passeggeri, il 49% in più di treni merci al giorno verso Piemonte, Lombardia e Veneto e da lì verso il centro dell'Europa al ...

Con ilGenova - Milano potranno partire il 43% in più di treni passeggeri, il 49% in più di treni merci al giorno verso Piemonte, Lombardia e Veneto e da lì verso il centro dell'Europa al cui ...Domani mattina il ministro del Mit Matteo Salvini sarà a Genova. Il programma prevede la visita, accompagnato dal vice ministro genovese Edoardo Rixi, ai cantieri delper poi assistere all'abbattimento del diaframma del binario dispari della galleria ditra i cantieri di Polcevera e di Cravasco, dove sarà officiata una breve funzione religiosa ...Presente il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Salvini. Si arriva così allo scavo dell’82% delle gallerie previste dal progetto ...(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - Con il Terzo Valico Genova-Milano potranno partire il 43% in più di treni passeggeri, il 49% in più di treni merci al giorno verso Piemonte, Lombardia e Veneto e da lì verso ...