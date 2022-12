Soleil Sorge è un sogno ad occhi aperti | il vestitino verde ci manda in estasi

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 4 dicembre 2022), con la sua bellezza,letteralmente fuori di testa i suoi fan; impossibile non restare colpiti da una donna del genere. InstagramNon possiamo non partire dall’aspetto lavorativo e, da questo punto di vista, va ricordata la sua partecipazione all’Isola dei famosi, un reality dove i concorrenti (meglio noti come naufraghi) devono mettere a dura prova il loro spirito di adattamento., però, è stata anche a Celebrity Chef; si tratta, in questo caso, del noto cooking show in onda su Tv8 e con la conduzione di Alessandro Borghese. Si tratta di un programma dove i due vip si devono sfidare, con la rispettiva idea di cucina, per andare a convincere sia la giuria (Angela Frenda ed Enrico Bartolini) sia i clienti della sala.la ...