Sanremo 2023 | i Jalisse esclusi per il 26esimo anno consecutivo | «Non ci fermiamo | ci riproveremo ancora»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo l’annuncio di Amadeus dei ventidue artisti che parteciperalla 73esima edizione del Festival di, dal 7 all’11 febbraio, c’è chi festeggia, ma anche chi per l’ennesima volta mastica amaro. È il caso dei, che da oltre 25 anni sognano di poter tornare a esibirsi in gara sul palco del Teatro Ariston, dopo la loro vittoria nel 1997 con Fiumi di parole e la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest di Dublino, dove si classificarono quarti. Anche quest’, però, il loro inedito è stato escluso dai brani in gara nella prossima edizione del Festival. E al grande pubblico che ormai da anni, al momento dell’annuncio degli artisti selezionati, si domanda se il duo composto dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci tornerà finalmente all’Ariston, ...

... ha annunciato il cast della prossima edizione del ' Festival di', in cui verrà affiancato da Chiara Ferragni e Gianni Morandi. La 73esima edizione vedrà inizio il 7 febbraio dele con ..., la lista dei cantanti in gara La lista dei 22 big che prenderanno parte al festivalè stata annunciata oggi da Amadeus al Tg1. Ecco i nomi: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce ...Giorgia ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo come concorrente, vincendo la kermesse canora nel 1995 con "Come saprei". L'ultima volta nel 2001, con il brano "Di sole e d'azzurro", ...Modificato il regolamento del Festival di Sanremo 2023 che porta da 3 a 6 i finalisti di Sanremo Giovani che potranno unirsi ai 22 big.