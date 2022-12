Calciomercato.com

Calcio in tv oggi 3 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 12.00 Barcellona -(Liga femminile) - DAZN 12.30 Pomigliano - Sampdoria (Serie A femminile) - ...Commenta per primo Dopo averlo affrontato nella fase a gironi di Europa League, il Manchester United ha messo gli occhi sul centrocampista della Real Sociedad Martin Zubimendi , che ha un contratto fino al 2027 ma una clausola rescissoria di 52 milioni di sterline. Real Sociedad, un club pronto a un esborso importante per Zubimendi. Non di Odriozola. Odriozola alla Roma, ecco la verità Il terzino ex Real Sociedad infatti non rientra nei piani della Roma. O meglio, non rientra nei piani di Mourinho che non sta prendendo in ...