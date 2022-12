Qatar 2022 | derby d’Europa ai quarti di finale | sarà Francia-Inghilterra

(Di domenica 4 dicembre 2022) Prende forma il tabellone deididei Mondiali di calcio di. Dopo l’Olanda, che ha battuto ieri gli Usa e se la vedrà venerdì contro l’Argentina di Leo Messi, altre due squadre europee si qualificano per ied, che si confronteranno in una sfida dai mille significati sabato prossimo. L’ha travolto infatti per 3-0 il Senegal agli ottavi grazie a gol di Jordan Henderson e Harry Kane nel primo tempo e al sigillodell’attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka nel secondo. La nazionale di Gareth Southgate si prepara così ad affrontare i campioni del mondo in carica, lache nella partita di questo pomeriggio ha vinto le resistenze della Polonia per 3 a ...

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe cambiare dopo il Mondiale in. Con l'Olanda il terzino dell'Olanda si sta mettendo sempre di più in evidenza e inevitabilmente su di lui si stanno ...... Harry Kane, dopo il successo sul Senegal negli ottavi di finale dei Mondiali in. Quanto alla ... 4 dicembreContinuano, a Mondiale in pieno corso, gli spot Rai sul Mondiale medesimo. Ce n'è uno dove la voce entusiasta fa sapere che "le partite dei Mondiali dal Qatar sono tutte in diretta". Magari è sfuggito ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Prosegue il cammino di una Francia sempre più convincente al Mondiale del Qatar. I campioni in carica di Didier Deschamps hanno vinto 3-1 contro la Polonia negli ottavi di ...