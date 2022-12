Per la prima volta Ariane 6 sulla rampa | viaggio nei cantieri dei nuovi razzi europei

Leggi su repubblica

(Di domenica 4 dicembre 2022) Negli stabilimentiGroup, dalla Normandia dove si costruiscono i propulsori fino al centro spaziale in Guyana francese. Mentre sono pronti al decollo5 e Vega C, il nuovo vettore è in fase di test. E intanto si lavora ai modelli riutilizzabili e alla navetta per...