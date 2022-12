Napoli | Spalletti sperimenta una coppia-gol inedita

Problema smaltito e adesso mette nel mirino l'Inter, contro cui ilgiocherà il 4 gennaio ...conta di ritrovare quanto prima anche Amir Rrahmani , che lo scorso 9 ottobre si fermava a ...Se alla ripresa vedremo lo stessoCerto. E a parte le speranze di chi insegue, mi devono spiegare perché non dovrebbe essere così. La squadra diha giocato con grande continuità in ...Continuano, con intensità, gli allenamenti del Napoli ad Antalya, al Winter Football Series by Regnum. Gli azzurri hanno scelto la Turchia per preparare la ripresa del campionato, in programma il 4 ...Nel mese di gennaio tre big match attenderanno il Napoli. Il club di Luciano Spalletti continua ad allenarsi più volte al giorno ad Antalya in attesa della ripresa del campionato che avverrà proprio ...