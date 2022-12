(Di domenica 4 dicembre 2022) Nonostante il passaggio ai quarti, l'ha dimostrato di avere un problema tattico che potrebbe diventare un ostacolo per la corsa ...

Nonostante il passaggio ai quarti, l'ha dimostrato di avere un problema tattico che potrebbe diventare un ostacolo per la corsa ...DOHA . Un rigore parato al giustiziere dell', Al - Dawsari. Nel 2 - 0 della Polonia sull'Arabia Saudita c'è molto di Wojciech Szczesny, portiere della Juve coldi fermare i tiri dal dischetto. Ma, a sentire lui, non è stato l'... L’Argentina e il "vizio" di Scaloni. L’intera Francia contro Szczesny. Inghilterra, prova di maturità Il portiere bianconero protagonista della vittoria della sua nazionale con l'Arabia Saudita. Prossima partita decisiva contro l'Argentina ...Vincitore dei Mondiali nel 1998, centrale di difesa convocato grazie al vizio del goal (oltre 100 reti in carriera), si è dedicato a cinema e teatro.