La sua è guerra civile | chiama i soldati russi? Renzi attacca Conte sul Rdc

Adnkronos

... quando insegnavano insieme alla Scuola Popolare di Casarsa, nel Friuli profondo, dove si era rifugiata a causa dellareligione ebraica, durante i bui anni della SecondaMondiale. Ma la ......casalinghi dei bianconeri dall'anno dellainaugurazione (1922) fino al 1933. Da lì venne utilizzato per il tennis, almeno fino a quando non venne demolito dai bombardamenti della seconda... Rdc, Renzi vs Conte: "La sua è guerra civile, chiama i soldati russi" Si chiama Yuri Kovalchuk, il nome a molti dirà poco o nulla: ma è una delle voci più influenti a sostegno della decisione di Vladimir Putin di invadere ...Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano accatta ancora il Pd e dimentica che - a parte le Europee - lui ha perso tutte le elezioni e anche il referendum ...