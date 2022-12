I fondi stanziati per sostenere le donne vittime di violenza non rappresentano la soluzione | occorre creare un sistema per favorire il loro reinserimento lavorativo

Leggi su iodonna

(Di domenica 4 dicembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Del “reddito di libertà “, il sussidio da 400 euro mensili per massimo 12 mesi, riservato alledie in stato di povertà, ne abbiamo parlato positivamente al momento del suo varo, più di due anni fa. Ma è arrivato il momento di tirare le somme: come ha funzionato la misura introdotta dal governo Conte II? A fare un bilancio puntuale della norma, finanziata con 12 milioni di euro per il periodo 2020-2022, è ActionAid. Che rileva come nel primo anno solo 600ne hanno beneficiato, a fronte delle 3.283 richieste presentate (dati Inps), la maggior parte provenienti da Lombardia, Puglia e Campania. Ibastano per 2.500 richieste ma, secondo l’Istat, la platea potenzialmente comprenderebbe circa 21mila ...