Francia | Mbappé | «Pagherò io la multa»

Kylian Mbappé pagherà la multa dopo che non ha voluto parlare alla stampa dopo aver ricevuto il premio di MVP nella scorsa partita. A dirlo è lo stesso giocatore francese dopo la partita contro la Polonia. Doppietta e ancora MVP della partita, ma stavolta il talento francese del Psg ha parlato spiegando anche le motivazioni rispetto alla decisione presa nella precedente partita. La Francia prenderà una multa e a tal proposito ha detto «io la multa non ha senso la paghi la Federazione per una decisione personale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È stato il migliore in campo anche nell'ottavo di finale vinto per 3 - 1 dalla suacon la Polonia . E ha segnato anche una doppietta Kylian, che per la prima volta ha parlato dopo una partita di questi Mondiali di Qatar 2022 . In sala stampa ha spiegato: "Nulla di ......e infila uno Szczesny incolpevole. Nel secondo tempo si muove tanto e con tocchi pregevoli innesca la velocita dei due esterni, prima di essere sostituito al minuto 75. Adrien Rabiot () ...