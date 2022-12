' ' Forza Re' ' | da Neymar a Rivaldo e il Santos | i messaggi per Pelé

ilgazzettino.it

Pelé, 82 anni, ricoverato da martedì 29 novembre all'ospedale Einstein di San Paolo, non risponderebbe più alle cure chemioterapiche a cui ...("Pelè, preghiamo per la tua salute"), a Vinicius Junior e Rodrigo, quest'ultimo ragazzo ex del Santos che in Pelé vede quasi un dio. Anche il ct brasiliano Tite, come milioni di suoi ... Pelè «non risponde più a chemio». Ricoverato in raparto cure palliative. Poi il post: «Mi sento forte» Ora la Seleçao ha paura di uscire dal Mondiale, non ha mai vinto il titolo se ha perso una partita. Urge il ritorno dellastella del Psg, ma col ...Da Gareth Bale a Virgil van Dijk, passando da fuoriclasse del calibro di Messi, Neymar e Ronaldo, ecco i migliori modelli visti al polso dei protagonisti della Coppa del Mondo ...