Daley Blind | in campo col pacemaker

Leggi su agi

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI - Chissà cosa ha provato Sonny Colbrelli quando, al 46' del primo tempo di Olanda-Stati Uniti,con un destro dal centro dell'area ha raddoppiato per gli Oranje. Colbrelli non gioca a calcio, si sa, ma è stato un ciclista di grande spessore e ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica poche settimane fa a causa di quel che gli è successo al Giro di Catalogna nel marzo scorso. Quando, al termine di una tappa, si è accasciato al suolo vittima di un arresto cardiaco. La stessa scena si era vista all'Europeo di pochi mesi prima con Chistian Eriksen durante il match contro la Finlandia e il centrocampista allora dell'Inter tenne il mondo sportivo e non solo col fiato sospeso. Colbrelli ha dovuto dire addio al ciclismo perché ha scoperto di essere affetto da miocardite, come Eriksen. Ma mentre il centrocampista danese si è fatto ...