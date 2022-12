Coppia sadomaso sequestra e picchia l' ex della donna | L' hai toccata senza autorizzazione

(Di domenica 4 dicembre 2022) Unatorinese, lui padrone e lei schiava, secondo le regole del Bdsm, ha attirato in trappola in un appartamento di Milano un uomo che in passato aveva avuto una relazione con lei. Lei ha patteggiato un anno e otto mesi, lui va a processo

Il Manifesto

Oddio che ruoli avremmo se fossimo unaGuarda che tra due uomini non è matematica, si può ... Egger era vestito. Di solito gli opposti si attraggono… Abbiamo incontrato Luca ...... "suggeriscono che per risparmiare energia si può fare la doccia in; ma non è chiaro se si ... Addirittura, a un certo punto, il suo pezzo assume una venatura vagamente: "a casa faremo ... Rough sex & feminist investigation | il manifesto La vittima è un uomo finito nella trappola di una coppia composta da un "padrone" e una "schiava ... I carnefici sono invece l'uomo e la donna, torinesi, che compongono il duetto sadomaso: A. T. che ...