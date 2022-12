Cancro | un esame del sangue per diagnosticare 50 tipi di tumore | l' ultima frontiera contro la malattia

(Di domenica 4 dicembre 2022) In un futuro prossimo basterà un semplicedelperoltre 50dinelle sue primissime fasi e aumentare di molto le possibilità di guarigione, per unache solo in Italia uccide 500 persone al giorno. Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito ha dato oggi il via alla sperimentazione su 140mila volontari tra i 50 e i 77 anni di questo test rivoluzionario, che si chiama Galleri ed è stato ideato dalla azienda californiana Grail. Il metodo si basa sulla ricerca dei frammenti di dna alterato delle cellule tumorali prima che si manifestino i sintomi della. La sperimentazione ha lo scopo di trovare una tecnica per individuare questi “aghi nel pagliaio” del genoma umano. Un'impresa che se andrà a buon fine imprimerà una ...

