Alla Stazione Tiburtina giochi | arte in mostra e racconti di viaggio con #InTransito

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dal 5 all'11 dicembre i viaggiatori che frequentano lapotranno intr#attenersi con le iniziative di '- esperienze creative' per raccontare 'i viaggi dell'umanità'. In ...

La Voce di Rovigo

Il conducente della 500 a noleggio, avrebbe urtato il marciapiede che delimita lo spartitraffico centrale alberato di viale Lunigiana, vicinocentrale. La macchina, secondo la ...... saranno visualizzati e attivabili i contributi video dei 'sustainable traveler' che avranno rispostocall per 'inviati speciali' di #InTransito. Il pubblico presente inavrà la ... Ragazze molestate alla stazione - La Voce di Rovigo Dal 5 all’11 dicembre i viaggiatori che frequentano la Stazione Tiburtina potranno intr#attenersi con le iniziative di “#InTransito - esperienze creative” per raccontare ...Episodio decisamente movimentato nella serata di sabato 3 dicembre alla stazione ferrovia di Castel San Giovanni (Piacenza). Secondo quanto ricostruito, un giovane nordafricano ha dato in ...