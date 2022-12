‘Vuoto’ di Ilaria Palomba è un romanzo che ti tormenta e ti inghiotte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Entri neldi, Vuoto appena uscito per Les Flaneurs edizioni (collana Elite, pp. 285, euro 18) e sei in un paesaggio lisergico, la luce è bituminosa, le falesie del Salento sono scoscendimenti sull’inguine di inferni travolti; ti viene incontro una donna, ora la profetessa di ogni suicidato dalla storia, ora l’anonimo di Friedrich Nietzsche, muto, in disparte capace di rivolgere gli accadimenti che cambieranno i millenni, eppure solo, da un canto e a parte di tutto: è la voce narrante, è Iris. È lei che ti viene incontro, finita dentro un caos, non c’è un ordine morale, una possibilità etica per cui rimettendo a posto i capitoli promettiamo a Iris la salvezza. Iris nella città capitolina, il suo mondo di privilegi diventa il ganglio di una deportazione, la meta è un allucinogeno, una fasulla porta di percezione, ...