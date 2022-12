Uruguay | panchina del ct Diego Alonso in bilico Ipotesi Bielsa

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si conclude con un’eliminazione nella fase a gironi ai Mondiali in Qatar l’era dell’di Godin, Suarez e Cavani. Ma quella contro il Ghana potrebbe essere stata anche l’ultima gara del ct, colui che aveva preso le redini della selezione sudamericana dopo l’addio di Tabarez. Il contatto del commissario tecnico è scaduto ed ora incontrerà la Federazione per capire se ci sono i margini per un rinnovo o meno. La stampa argentina, intanto, parla già del possibile sostituto. Secondo TyC Sports c’è la concretaMarcelo, libero dopo il divorzio con il Leeds e con una grande esperienza come commissario tecnico avendo guidato sia la “sua” Argentina che il Cile. SportFace.

Il capitano dell'Luis Suarez non ha preso bene l'uscita della sua squadra nella fase a gironi del Mondiale. Le immagini del dopo eliminazione lo hanno mostrato in lacrime ine su Twitter ha scritto "...... non è servita all'per portare a casa la qualificazione agli ottavi di finale. Il gol ... Suarez si è lasciato andare ad un pianto disperato in, mentre Edinson Cavani se l'è presa ...Stop all’avventura di Otto Addo sulla panchina del Ghana. L’allenatore nato ad Amburgo ha deciso di dimettersi per tornare a ricoprire il ruolo di talent manager del Borussia Dortmund.Dubbi su Alonso e possibile arrivo del Loco sulla panchina dell'Uruguay: in passato ha allenato sia l'Argentina che il Cile.