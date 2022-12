Uruguay e Ghana | piangono tutti traditi dal Portogallo addormentato

Nel pomeriggio di ieri destino beffardo per l'che nonostante il successo per 2 - 0 sulha concluso dietro la Corea del Sud in classifica per la differenza reti. Per le Tigri Asiatiche ...L'attaccante del Milan è subentrato nella ripresa, giocando solamente l'ultimo quarto di gara, come successo contro. Contro gli africani, in 14 minuti era riuscito a cambiare il match,...L'ex attaccante del Napoli Edinson Cavani protagonista in Qatar. Non per i gol segnati, ma per un pugno sferrato al Var al termine dell'ultimo match al Mondiale contro il Ghana: l'Uruguay viene ...Definito il tabellone della fase ad eliminazione diretta. Continuano la loro avventura in quattro, vanno a casa Uruguay, Ghana, Camerun e Serbia. La Fifa: Ecco perché è regolare il gol del Giappone co ...