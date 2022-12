Udinese | Success prolunga fino al 2024

...comunicato di aver rinnovato ufficialmenteil contratto dell'attaccante ex Watford IsaacDi seguito il comunicato dell'sul rinnovo di contratto di Isaac. COMUNICATO - "...Guardando in Serie A, si monitora adell'. L'attaccante classe '96 è forte fisicamente e tecnicamente ma non è un vero e proprio goleador.è in scadenza con i bianconeri nel ...L’attaccante dell’Udinese ha firmato un contratto fino al 2024. Rinnovo per Isaac Success con l'Udinese. Questo il comunicato del club friulano che è stato pubblicato tramite il profilo Twitter della ...(ANSA) - UDINE, 03 DIC - Udinese Calcio ha ufficializzato stamani, in una nota, il rinnovo del contratto di Isaac Success. La società ha esteso il contratto con l'attaccante nigeriano, 26 anni, fino ...