Ucraina | Zelensky | Price cap su greggio russo non è decisione seria

Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr. 03 dic 18:47, media: "Perso un miliardo di grano preso dai russi" L'ha perso almeno un miliardo di ......russo fino a quando questo non avrà cessato i propri attacchi contro il Paese di Volodymyr... però, potrà essere discusso nel corso della conferenza di pace straordinaria sull'in ...Molto rumore per nulla nei tentativi dell’Occidente con Putin. Se, quando e come fermarsi è un dilemma che sta a Mosca come a Kiev ...La Germania ha annunciato che darà altri sette Gepard, cingolati dotati di doppio cannoncino rivelatisi molto efficaci nel contrastare droni e missili. Si aggiungeranno ai 30 già spediti, mai vorrà de ...