Serbia-Svizzera 2-3 | Stojkovic | “Complimenti ai nostri rivali | puniti da troppi infortuni”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Vorrei congratularmi con laper la sua meritata vittoria. Non siamo soddisfatti del risultato, ma considerando tutti i problemi da quando siamo arrivati qui, tenendo conto deglidei giocatori chiave, abbiamo fatto di tutto per riportarli in gruppo, ma è un problema troppo grande per noi. I ragazzi hanno lottato e hanno dato il massimo, ma non è stato sufficiente”. A blic.rs ha parlato il ct della, Dragan: “Abbiamo avuto problemi in difesa. Questa è la Coppa del Mondo e tutti i giocatori devono stare bene. Sono uscite squadre come Belgio, Danimarca, Uruguay e Germania. Questo torneo è imprevedibile”. Schiuma rabbia invece Tusan Tadic: “Alcune cose non possono accadere a questo livello. Semplicemente, ci deve essere una migliore comunicazione non solo in difesa, ma anche a ...