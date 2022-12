Sci | Cdm | Kilde vince davanti a Odermatt la discesa di Beaver Creek | indietro gli azzurri

(Di sabato 3 dicembre 2022), 3 dic. -(Adnkronos) - Aleksander Aamodtlalibera di, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il norvegese completa la sua prova in 1'42"09 precedendo lo svizzero Marco(1'42"15) e il canadese James Crawford (1'42"88). Quarto posto per l'austriaco Matthias Mayer (1'42"89) che si lascia alle spalle il connazionalent Kriechmayr (1'43"03) e il tedesco Romed Baumann (1'43"08). Male gli, il migliore è Matteo Marsaglia (1'43"58) sedicesimo, Dominik Paris (1'43"82) finisce 20°.

Federico Pellegrino conquista il secondo posto nella sprint maschile a tecnica libera di Lillehammer, conclusa come al solito a braccia alzate da Johannes Klaebo, dominatore deglistretti che ancora una volta si è dimostrato di un'altra categoria per il successo numero 52 della serie. Dietro al fenomenale norvegese tiene duro il campione valdostano, al solito autore di una ...Christof Innerhofer ha chiuso al secondo posto la prima prova libera cronometrata dialpino a Beaver Creek, antipasto della Coppa del Mondo che si terrà nel fine settimana sulla Bird's of Prey. Il più veloce è stato l'austriaco Otmar Stiedinger che ha chiuso con il tempo di 1'42 ...