Quattro giovani morti in un incidente stradale a San Giustino Umbro | «Tornavano da una festa di compleanno»

(Di sabato 3 dicembre 2022)dell’Alto Teveresononella notte in unavvenuto nella zona di Sanin provincia di Perugia. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che è finita fuori strada. Tra le vittime, secondo la ricostruzione dei carabinieri, due ragazzi e due ragazze, tra cui una diciassettenne. Tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Sul posto dell’sono intervenuti i carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e personale del 118. Secondo gli accertamenti preliminari erano reduci da unadie si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca. ...

