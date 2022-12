LIVE Sci alpino | Discesa Beaver Creek 2022 in DIRETTA | bis di Kilde | Odermatt secondo a 6 centesimi! Deludono gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE CON SOFIA GOGGIA DALLE 20.30 I PETTORALI DI PARTENZA 19.19: Il canadese Read è 33mo a 3?04 dalla testa 19.18: peccato per qualche sbavatura per l’azzurro Molteni che è fra i più veloci nella parte finale ed è 24mo a 2?01 da. Prove incoraggianti dei più giovani in casa azzurra 19.17: Ritardo di 83 centesimi per Molteni all’intermedio 19.16: Qualche buon tratto di gara per l’azzurro Bosca che perde tanto all’inizio ed alla fine: è 27mo a 2?36. Ora Molteni 19.15: 1?10 di ritardo per Bosca all’intermedio 19.15: Ritardo pesante anche per il canadese Seger che chiude a 3?15 da. Ora Bosca 19.13: Ritardo pesante anche per Theaux che è 32mo con 3?43 di ritardo 19.12: Lo svizzero ...