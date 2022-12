La minaccia di Gori se vincesse Schlein | ' Potrei mollare il partito'

(Di sabato 3 dicembre 2022) 'La Carta dei Valori al macero? No' 'Oggi leggo che qualcuno vorrebbe mandare quella Carta al macero , e sospetto che siano gli stessi che vorrebbero Ellysegretaria , per dare vita alla '...

Ladise vincesse Schleinsta con Bonaccini: 'Rispetto a questa sfida, Bonaccini mi pare sinceramente più attrezzato . In più, mi pare che intorno ad Elly, non certo per sua ...Ladel big Pd Schlein si è poi detta stupita dagli attacchi lanciati dal sindaco di Bergamo: 'Mi stupisce che ci sia qualcuno come Giorgioche ipotizza di lasciare il Pd se a vincere il ...La minaccia di Gori se vincesse Schlein, attorno alla quale il sindaco di Bergamo vede movimenti "molto interessati": "Potrei mollare il partito" ...Da una intervista all'Huffington Post arriva la minaccia di Giorgio Gori se vincesse il radicalismo di Elly Schlein: "Potrei mollare il partito" ...