Ida e Alessandro tornano a UeD | reazione choc di Riccardo ed è gelo totale

(Di sabato 3 dicembre 2022) A Uomini e Donne le emozioni non mancano mai. ÈGuarnieri che catalizza le attenzioni del pubblico. Il cavaliere tarantino in questi giorni è sempre al centro dello studio di Maria De Filippi: intorno a lui gravitano una serie di dinamiche del programma che incollano i fan allo schermo. Sta a fatica archiviando la storia con Ida Platano: la dama bresciana ha deciso di vivere lontano dalle telecamere la sua storia d’amore conVicinanza. Guarnieri a parole dice di voler voltare pagina e dimenticare la lunga storia con Ida Platano. In realtà in pochi gli credono e sono soprattutto i fatti a raccontare l’umore del cavaliere. Dopo l’uscita della dama ha ripreso a frequentare Gloria Nicoletti, con cui già aveva parlato in passato. Dai due è sicuramente la dama ad essere molto presa,Guarnieri ci va coi piedi ...

Cicogna in arrivo perPatano eVicinanza di Uomini e Donne Ecco la dichiarazione che ha spezzato il cuore di ...Vicinanza ePlatano hanno deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne insieme. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi , l'ex ormai cavaliere del ...La conduttrice, padrona di casa del programma dal 2006, riaccoglierà in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni della puntata. Silvia Toffanin e il ...Per Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, questa notizia è stata proprio un bel colpo. Come l'avrà presa il suo ex Riccardo Guarnieri