GF VIP | Oriana picchia Antonino Spinalbese | il web si indigna | cosa è successo

(Di sabato 3 dicembre 2022)Marzoli è stata definita «aggressiva» dai telespettatori del GF Vip. Durante la notte tra la showgirl venezuelana eè nata una discussione finita in un litigio: dai filmati, diventati virali, si vedeche prima spinge l’hair stylist con aggressività e poi inizia tirare pugni in giro per la casa.al GF VIP È accaduto tutto prima di andare a dormire, i due si sono confrontati su alcuni problemi rimasti irrisolti e sul loro flirt finito male., a giudicare dagli utenti sui social, ci è andata giù pesante affrontando l’hair stylist con fare piuttosto bellico. La violenza non è andata giù ai telespettatori che hanno denunciato il fatto sui social: «Questa scena è vergognosa, dovrebbero prendere ...

