Elezioni Lombardia | Sala | “Alleanza con M5s? Telefonerò a Conte per parlare dei punti in comune”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Chiamare Giuseppe? Potrei farlo volentieri”. Il sindaco di Milano Beppe, a margine dell’evento di presentazione ufficiale della candidatura di Pierfrancesco Majorino a presidente della Regione, apre a un’con il Movimento 5 stelle. Lo fa rispondendo alle domande dei giornalisti e affermando di essere disponibile a interloquire direttamente con il presidente del Movimento. “Conio ho avuto rapporti non solo quando era presidente del Consiglio ma anche successivamente”, sottolinea. “Onestamente non ci sentiamo da parecchio tempo. Probabilmente – ha aggiunto – lo chiamerò non tanto per dirgli solamente chi è Majorino ma perdeiche possono essere comuni”. “Se non ci sonocomuni ...