Disabilità | “garantire la mobilità di tutti dovrebbe essere una priorità Basta nascondersi dietro la scusa che mancano i soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Viaggi accessibili ee inclusiva sono i suoi cavalli di battaglia. Per la Giornata internazionale dei diritti delle persone condel 3 dicembre ilfattoquotidiano.it ha intervistato Giulia Lamarca, travel blogger che ama girare il mondo, psicologa, formatrice aziendale, con una passione per i dolci, che si definisce un po’ testarda oltre che solare, propositiva e sognatrice. Nel 2020 è intervenuta al TEDx Torino con un discorso intitolato “Come superare i propri limiti e farne una risorsa”. Insieme al marito Andrea viaggia da un decennio in giro per i cinque continenti, raccontando le sue esperienze prima sul blog My travels: the hard truth e poi sul suo profilo Instagram. Si definisce una “changemaker” e progetta di intraprendere un giro del mondo per promuovere un cambiamento globale che permetta adi godere ...