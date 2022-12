Calciomercato | un club di Serie A fa spesa al Mondiale | sei nomi sul taccuino

(Di sabato 3 dicembre 2022) Passano gli anni ma le tradizioni non cambiano mai. Sebbene i media e internet favoriscano la conoscenza dei calciatori stranieri e meno conosciuti, il campionato del mondo resta tutt’ora la vetrina più importante per scovare talenti. Una delle squadre italiane che sta visionando con attenzione talenti stranieri ai Mondiali in Qatar è il Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Ds Vagnati avrebbe segnato sulben seidi diverse nazionali. Cairo Torino Mercato Inin lista sarebbero quelli di: Boufal (Marocco), Ounahl (Marocco), Ito (Giappone), Kaminski (Polonia), Weah (USA) e Damsgaard (Danimarca). Il denatore comune di tali calciatori è la capacità di muoversi dinamicamente tra le linee della trequarti campo. Caratteristica fondamentale per il gioco di Ivan Juric. Il mercato ...

