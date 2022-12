Argentina-Australia | programma e telecronisti Rai ottavi Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale deidi. Tutto pronto per lo scontro che mette di fronte l’Albiceleste, una delle favorite per la vittoria finale, contro i Socceroos, grande sorpresa di questa edizione fin qui. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20 di sabato 3 dicembre, in palio i quarti di finale.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. SportFace.

Chi vince trova. DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING La partita Olanda - Stati Uniti, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca alle 16 al Khalifa Stadium di Doha. Il ...In campo oggi Olanda - Stati Uniti e. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022. vai alla galleryI diffidati di Argentina-Australia, ecco gli argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Le ammonizioni accumulate nel corso del torneo vengono ...I diffidati di Argentina-Australia, ecco gli australiani a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ...