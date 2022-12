Abodi | Credo che i problemi vanno affrontati andando in profondità | cercando di capire come ridare credibilità al sistema

(Di sabato 3 dicembre 2022) Andrea,ministro per lo sport e per i giovani,a margine dei festeggiamenti per i 60 anni della nascita dell'Unione Nazionale della Pro Loco,ha parlato della situazione in casa bianconera,ecco le sue dichiarazioni : " Io ho la responsabilità di contribuire ad abbassare la tensione, sono temi che devono essere risolti a livello sistemico. C'è la volontà di non voler mettere la polvere sotto il tappeto, di non girarsi dall'altra parte eche ivadanosenza un approccio giustizialista o superficiale mainper cercare disi possaa unche vive di passione e.Il mio compito è dialogare per ...

