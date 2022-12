Visionary Days 2022 | sabato 3 dicembre in Fiera a Bergamo

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ladiospitaday, la sesta edizione dell’evento che chiama a confronto migliaia di giovani per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo Futuro. L’atteso appuntamento torna con un’inedita versione ibrida: dei 2500 giovani (under 35 anni) coinvolti, mille saranno in presenza presso il polo fieristico di via Lunga, gli altri 1500 connessi da tutta Italia. L’obiettivo è immaginare il futuro dell’Italia, stimolati dagli interventi degli speaker sul palco e aiutati da un’intelligenza artificiale che “ascolta” le discussioni e scrive in tempo reale un Manifesto Dinamico di idee e proposte. Infine, i sindaci e gli assessori alle politiche giovanili delle maggiori città italiane sul palco per prendere in carico le richieste del ...

It took Locus 1,542to pick its first 100 million units and just 40for the last 100 ...comprising more than 75 individuals has invested over $13 billion in companies led by...Dopo il successo della prima edizione, quella dello scorso dicembre 2021,torna a Bergamo e l'appuntamento è fissato a breve. Settimana prossima, sabato 3 dicembre, l'organizzazione punta a radunare alla Fiera di Bergamo 2.500 giovani Under 35, dei quali ...«Giovani» e «futuro», due parole che viaggiano a stretto contatto sullo stesso binario. Due parole che, sabato 3 dicembre, si intrecceranno come non mai, in occasione ...È ufficialmente partito il conto alla rovescia per Visionary Days 2022. L’evento, giunto alla sesta edizione, torna in un’inedita versione ibrida: 2500 giovani under 35, 1000 in presenza presso la Fie ...